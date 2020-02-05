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Başkan Atay’ın eğitime desteğini sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi’nin Kızılcaköy Mahallesi’nde açmış olduğu Çocuk Kültür Merkezi Kızılcaköylü çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.Kızılcaköy Kültür Merkezi’nde çalışan eğitmenler ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara eğitim, öğretim ve kaliteli zaman geçirme konusunda destek oluyor.

Efeler Belediyesi’nin Kızılcaköy Mahallesi’nde açmış olduğu Çocuk Kültür Merkezi Kızılcaköylü çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.
Kızılcaköy Kültür Merkezi’nde çalışan eğitmenler ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara eğitim, öğretim ve kaliteli zaman geçirme konusunda destek oluyor. Kızılcaköy Çocuk ve Kültür Merkezi’nde ki hizmetlerden faydalanan yaklaşık 70 öğrenci, soru çözümü ve ders tekrarı yapıyor. Zeka geliştirici oyunlarla vakit geçiren öğrenciler, Kültür merkezinde bulunan kütüphaneden de kitap alışverişinde bulunuyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kızılcaköy Çocuk ve Kültür Merkezi ile ilgili olarak; “Efeler Belediyesi olarak açmış olduğumuz kültür merkezlerimiz ve kreşlerimizle yüzlerce çocukla buluşuyoruz. Kültür merkezlerimiz ve kreşlerimiz de çalışan eğitmenlerimizle birlikte çocuklarımızı spora, resim ve müziğe yönlendiriyor, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza her alanda destek olmak, yerel yönetimler olarak öncelikli görevimizdir. ‘Sosyal Belediyecilik’ ilkemizle birlikte vatandaşlarımızın 7’den 70’e, doğumundan ölümüne kadar yanında oluyoruz. Ailelerimize de bizlere güvenerek çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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