Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi, yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan Sultan Alparslan Kültür Evi ile yapımında son aşamaya gelinen Sabri Uğur Millet Kıraathanesinin açılışlarını yapmaya hazırlanıyor.

Sultan Alparslan Kültür Evi’nin tamamlandığını ve hizmet vermeye başladığını söyleyen Başkan Avcı; Sabri Uğur Millet Kıraathanesinin ise yapımında son aşamaya gelindiğini ve çok yakında onunda tamamlanacağını söyledi. Başkan Avcı; İçerisinde kapalı yüzme havuzu ve birçok sosyal donatıyı barındıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksinin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü, Algem, Kültür Merkezi ve Plevne Kapalı Pazar Yeri inşaatlarının da belli bir seviyeye geldiğini ve projeler tamamlandığında Altıeylül’ün sosyal belediyecilik anlamında en üst seviyelere taşınacağını" söyledi.

Her mahalleye Millet Kıraathanesi

Hedeflerinin her mahalleye bir millet kıraathanesi yapmak olduğunu söyleyen Başkan Avcı; Geçen sene Plevne Millet Kıraathanesini vatandaşların hizmetine sunduk, bu senede 2 Millet Kıraathanemizi açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Dedi

Her yaş grubuna, özellikle geleceğimizin teminatı gençlere hitap edecek olan Millet Kıraathanesi’nin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Başkan Avcı, “Altıeylül Belediyesi olarak öğrenmeye, okumaya, kitaplarla buluşmaya, hemşehrilerimiz için böylesi özel mekanlar kurmaya büyük bir hassasiyet ve büyük bir özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Modern şehir Altıeylül

Heyacanla, azimle ve gayretle projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Avcı, “Hemşehrilerimizin hem yaşam standartlarını yükseltmeye, hem de şehrimizin modern şehirler anlamında konforunu yükseltmeye gayret ediyoruz. Bu yeni kütüphanelerimiz vatandaşlarımıza, bambaşka bir okuma tutkusunu, heyecanını yaşatacak. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz eserlerimizin Altıeylül’e hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bizleri canı gönülden destekleyip dualarını eksik ekmeyen hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.