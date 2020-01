Başkan Aydın, “Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu’dan gitti”

“Daday yolu artık benim sorunumdur”

Daday’ın bir garabette olduğunu savunan MHP İl Başkanı Aydın, “Bu garabetten Daday’ı kim kurtaracak? Siyasiler kurtaracak. Peki, niye yapmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir muhtarımızda hayatını kaybetti kazada. Bu yolun her şeyi bitmiş. Yapılmayan ilçe yok, peki Daday niye yok? Kendi kendinize soruyor musunuz? Sebebi nedir, bu artık MHP İl Başkanı olarak benim sorunum. Size yemin ediyorum bunun peşini bırakmayacağım. Her gün gelip gidiyoruz bu yolu. Yazık günah değil mi? Dadaylıyı neden cezalandırıyorsunuz? İnsanlarla dalga geçmemek lazım. Kaçıncı kaza oldu bu yolda. Kastamonu’da maalesef bürokratların önünde iki büklüm olunuyor. Onların sahibi sizsiniz. Mücadele etmeniz lazım. Tamamen ilgisizlik ve vurdumduymazlıktan oluyor. Ben niye buraya geldim? Otururdum il başkanlığın gelen giden olurdu. Ama sizin derdinizle ben dertlenmiyorsam, az önce söylediğim önce ülkem ve milletim ilkesine uymuyorum demektir. Biz seçimden seçime sizlerle olmayacağız. Bunların peşini bırakmayacağız. Daday yolu, her yaptığım programında benim ilk gündemim olacak” ifadelerini kullandı.