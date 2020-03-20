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Başkan Aydın’dan evde kal uyarısı

ARDAHAN HABERLERİ  | 20.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Çin´de başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısında bulundu.Başkan Aydın, Koronavirüs salgınında ülkemizde son 24 saatte 1981 test yapıldığını, bunlardan 168´inin pozitif çıktığını, böylece toplam vaka sayısının 359´a yükseldiğini söyledi.Koronavirüs salgınının ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısında bulunan Aydın, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koronavirüsünden dolayı, mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir.

Başkan Aydın’dan evde kal uyarısı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Çin´de başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısında bulundu.
Başkan Aydın, Koronavirüs salgınında ülkemizde son 24 saatte 1981 test yapıldığını, bunlardan 168´inin pozitif çıktığını, böylece toplam vaka sayısının 359´a yükseldiğini söyledi.
Koronavirüs salgınının ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısında bulunan Aydın, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koronavirüsünden dolayı, mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Korunun, koruyun ve lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Sağlıklı hayırlı Cuma´lar dilerim” dedi.

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