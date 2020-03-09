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Başkan Aydoğdu’dan depremzedelere yardım eli

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Hakkâri Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu öncülüğünde Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedelere giyim yardımı yapıldı.Başkan Aydoğdu, İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin sınır köylerinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Hakkâri Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu öncülüğünde Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedelere giyim yardımı yapıldı.
Başkan Aydoğdu, İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin sınır köylerinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti. 10 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde incelemelerde bulunduklarını söyleyen Aydoğdu, "Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte deprem bölgesindeki köyleri ziyaret ettik. Evleri tamamen enkaz olan ve hayvanları telef olup göçük altında kalan insanlarımızı ziyaret ettik. Bizler Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak imkanlarımız dahilinde ve bizlere gönül veren hayırsever insanlarımızın katkılarıyla 45 koli giyim ve çocuk malzemesi desteğinde bulunduk. Ayrıca 5 köyde engelli ve yetim çocuklarımıza tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. Buradaki yetişkin ve çocukların her türlü ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanıyor. Gençlik ve Engelliler Derneği olarak oradaki engelli ve diğer ailelerimize devletimizle birlikte desteğimizi devam ettireceğiz. Allah’ım ülkemizin ve dünyanın hiçbir yerini açlık, susuzluk, deprem ve benzeri afetlerle imtihan etmesin. Bizlere bu konuda destek sunan Hakkarili ve diğer hayırsever insanlarımıza, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş hocamıza katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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