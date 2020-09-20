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Başkan Babaoğlu ve miniklerin gülümseten diyaloğu

SAKARYA HABERLERİ  | 20.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, mahallelerde yapılan çalışmaları incelediği sırada evlerinin önünde kitap ve el emeği takıları satışa sunan çocuklarla karşılaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, mahallelerde yapılan çalışmaları incelediği sırada evlerinin önünde kitap ve el emeği takıları satışa sunan çocuklarla karşılaştı. O anlar gülümsetti.
Çocukları görünce yolunu değiştiren Başkan Babaoğlu, evlerinin önünde oyun oynayan çocuklarla bir süre sohbet etti. Maske takan ve yanlarında kolonya bulunan çocukları tebrik eden Babaoğlu, miniklerin kitapları, bileklik ve kolyelerinden aldı. O anlarda yaşanan diyalog ise izleyenleri gülümsetirken içini ısıttı.
Miniklerle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Babaoğlu, “Minik yavrularımız küçük yaşta oyunla girişimciliği buluşturmuşlar. Hijyen ve maske kuralına uyup kocaman yürekleriyle, gözlerindeki pırıltı ve tatlı tebessümleri içimizi ısıttı. Sizler için daha çok çalışacağız” dedi.

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