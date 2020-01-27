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Başkan Babaoğlu’na Ankara’dan güçlü destek geldi

SAKARYA HABERLERİ  | 27.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili M.Levent Bülbül hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül ile MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve yönetimi, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili M.Levent Bülbül hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül ile MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve yönetimi, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Ülkü Ocakları Hendek İlçe Başkanı Sıtkı Yaz’da yer aldı. Ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Babaoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisinin belediyesinde sizleri ağırlamaktan gurur ve onur duyuyorum. Vizyon projelerle her alanda adından söz ettiren ve yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı bir Hendek’i inşa ediyoruz. Sizlerin de destekleriyle Hendek’imizi geleceğe taşıyoruz. Güçlü bir şekilde daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Turgut Babaoğlu’na nazik kabulü nedeniyle teşekkür eden MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise, “Turgut beye görevinde başarılar diliyorum. Kendisinin Hendek için en güzel hizmetleri yapacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Hendek her alanda potansiyeli yüksek bir şehirdir. Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu’nun ve Hendek’in her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hendek’te hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınırken, ülke gündemine dair istişareler yapıldı. Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise Başkan Babaoğlu’na plaket takdim ederken, görüşmenin ardından Bülbül, Akar ve beraberindekiler belediye personellerini ve taksici esnafını ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Son olarak Başkan Babaoğlu, Bülbül ve beraberindekileri Bayraktepe Sosyal Tesislerinde ağırladı.

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