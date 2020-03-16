Başkan Bahar: "Kredi Garanti Fonu acil ihtiyaç"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Korona virüsün insan sağlığı kadar, ülke ekonomisi için de tehdit oluşturduğunu belirterek, tarım, turizm ve sanayi sektörleri ile tüm ihracatçıların aynı oranda, ivedilikle desteklenmesi çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) ilan edilen Korona virüsün insan sağlığı kadar ülke ekonomisini de tehdit ettiğini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Salgının sadece turizm sektörünü ya da konaklama tesislerini etkilediğini düşünmek, en fazla etkilenen sektör gibi bir ayrımda bulunmak ekonomimizde daha büyük sorunların yaşanmasına neden olabilir. Turizm sektörünün 50 farklı sektör ile ticari ilişki içinde olduğu, turizm tedarik zinciri içerisinde sanayi ve tarım sektörlerinin büyük bir hacme sahip olduğu unutulmamalıdır. Yaşanan her kriz ya da olumsuzluktan öncelikle ya da sadece turizm sektörünün etkilendiği düşüncesinden vazgeçmeliyiz. Daha öncekilerde de olduğu gibi koronavirüs salgını ile baş gösteren küresel kriz, turizm, tarım ve sanayi sektörleri ile birlikte tüm ihracatçıları aynı oranda etkilemektedir ve ekonomimizin tüm bu önemli aktörleri aynı oranda desteklenmelidir” dedi.