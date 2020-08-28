Başkan Bahar’dan gençlere ’Bilime yönelin’ çağrısı

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, daha güçlü bir Türkiye’nin bilim alanında elde edilecek başarılar ile mümkün olacağını belirtip gençlerin temel bilimlere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayalini gerçekleştiren tüm gençleri tebrik eden Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “ Üniversiteli olarak geçireceğiniz yılların kıymetini bilin, çok çalışın ama kendinize vakit ayırmayı ve kaliteli zaman geçirmeyi asla ihmal etmeyin. Bu süre zarfında kendinize olabildiğince yatırım yapın, kendinizi olabildiğince geliştirin ki ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine sizin omuzlarınızda yükselsin” dedi.

"Kendinizden vazgeçmeyin"

Hayallerini bu yıl gerçekleştiremeyen ve istedikleri üniversitelere yerleşemeyen gençlere ise önümüzdeki sene için şimdiden başarı dileğinde bulunan Başkan Bahar, “Eğitim üniversitede başlamadığı gibi üniversitede bitmiyor. Üniversite; hayat boyu süren eğitim maratonunun en güzel ve en keyifli duraklarından biridir sadece. ‘Eğitimimi şu üniversitede tamamladım’ şeklinde dillere pelesenk olmuş yanlış bir anlatım vardır. Sakın bu hataya düşmeyin, çünkü eğitim ana rahminde başlayıp mezarda sona erer. Hayat boyu öğrenmekten, sorgulamaktan, eleştirel düşünmekten ve soru sormaktan vazgeçmeyin. İnsanı insan yapan; merakı, öğrenmeye ve keşfetmeye olan yetenek ve azmidir. Soru sormaktan vazgeçerseniz kendinizden vazgeçmiş olursunuz” şeklinde konuştu.