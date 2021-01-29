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Başkan Balcı, Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlerle tanıştı

29.01.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek gençlerle tanıştı.Diyadin Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran’dan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek gençlerle tanıştı.

Diyadin Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran’dan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Gençlik Merkezi’ndeki müzik, resim, zeka oyunları, el sanatları sınıflarını ve spor salonunu gezen Balcı, burada boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle değerlendiren gençlerle bir araya geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Balcı, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmasının önemine değinerek, Gençlik Merkezi’nin gençlerin hem sportif hem zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına katkıda bulunduğunu ifade etti. Gençler ile yakından ilgilenen Balcı, ’’Her zaman gençlerimizin yanında olduğunu ve Diyadin Kaymakamlığı ve Belediye olarak gençlerimizin sosyal ve akademik anlamda kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelen desteği vereceğiz’’ dedi. Balcı, Gençlerin daveti üzerine gençlerle masa tenisi oynayarak Gençlik Merkezi’nden ayrıldı.

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