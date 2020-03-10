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Başkan Balcı’dan kadınlara jest

ANKARA HABERLERİ  | 10.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kadınlar gününü unutmadı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kadınlar gününü unutmadı. Altındağ Belediyesinde çalışan kadın personele ve belediyeye gelen kadınlara 8 Mart sürprizi yapan Balcı, kadınlara karanfil armağan etti.
Başkan Asım Balcı, kadınlara 8 Mart sürprizi yaptı. Sabah saatlerinde Altındağ Belediyesinde çalışan kadın personelleri çalışma odalarında ziyaret eden Başkan Balcı, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, karanfil armağan etti. Başkan Balcı, belediyeye gelen kadınları da unutmadı. Çeşitli iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için belediyeye gelen kadınlara da karanfil armağan eden Başkan Balcı, talepleri de dinledi.
Altındağ Belediyesi olarak kadınların hayatına olumlu yönde etkide bulunmaya devam edeceklerini belirten Balcı, “Kadın çalışma arkadaşlarımızı olduğu gibi belediyemize gelen kadınlarımızı da bu anlamlı gün vesilesiyle unutmadık. Bir karanfil ile yüzleri gülümsettiysek, kalpleri kazanabildiysek ne mutlu bize" dedi.
Altındağ’da kadınlara yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerinin de altını çizen Başkan Balcı, “Bundan sonra da bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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