Başkan Başdeğirmen’in yaşlı hassasiyeti

Isparta’da Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ile Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezi özel ekiplerce dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özel risk gurubunda olan ve bakıma muhtaç vatandaşların bulunduğu bu iki binayı ise verdiği talimatla özel olarak ilaçlattı.

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ile Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezindeki tüm odalar ile birlikte asansörler, lavabolar ile merdivenler ve ortak kullanım alanları, kurumun servis araçları büyük bir titizlik içerisinde ilaçlandı. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde kalan vatandaşlar Korona Virüs ile ilgili gelişmeleri haber bültenleriyle takip ettiklerini dile getirirken, bu konuda bilinçlendiklerini, kendilerini kurallar çerçevesinde korumaya çalıştıklarını anlattı.

Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezi Müdürü Banu Kır Oruç , kurum olarak bugüne kadar her türlü önlemi aldıklarını dile getirirken, “Belediye başkanımızın göndermiş olduğu özel bir ekiple kurumumuz A’dan Z’ye dezenfekte edildi. Asansörlerimiz, tuvaletlerimiz, odalarımız, idari binalarımız gerekli dezenfekteden geçirildi.” dedi.

