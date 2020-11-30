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Başkan Baş’tan ’geçmiş borç’ açıklaması

ORDU HABERLERİ  | 30.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

Fatsa Madeni Eşyalar ve Sanatkarları Odası Başkanı Ayhan Baş, geçmiş borçların faizlerinin silinerek, ana para şeklinde taksitlendirileceğini söyledi.Başkan Ayhan Baş, 7256 sayılı Kanun kapsamında, geçmiş yıllara ve 2020 yılının 1.

Başkan Baş’tan ’geçmiş borç’ açıklaması

Fatsa Madeni Eşyalar ve Sanatkarları Odası Başkanı Ayhan Baş, geçmiş borçların faizlerinin silinerek, ana para şeklinde taksitlendirileceğini söyledi.
Başkan Ayhan Baş, 7256 sayılı Kanun kapsamında, geçmiş yıllara ve 2020 yılının 1. aidatı taksitinin ödenmesi için kanunen 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurulması gerektiğini hatırlattı. Ancak zorlu geçen pandemi sürecinde, geçmişe dönük borçları olan üyelere ait faizlerin silinerek, anaparanın 6 eşit taksit olarak tahsil edeceğine işaret eden Baş, “Bu taksitlerin ilki veya tamamı 1 Mart 2021 tarihine kadar ödenmelidir. Kalan taksitler de aylık olarak tahsil edilecektir. Ayrıca, pandemi döneminden en çok küçük esnaflarımız etkilenmiştir. Esnafımızın yanında olmak ve esnafımın bir nebze olsun nefes almaları sağlamak için, odamızda tutulan basit usul üyelerimizin 2020 yılı muhasebe ücretlerinin, yönetim kurulu kararıyla yüzde 50 ‘si tahsil edilmeyecektir” dedi.

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