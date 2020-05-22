Başkan Batur, çalışanlarıyla bayramlaştı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur; belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve belediye işçileri ile bayramlaştı. Ramazan Bayramı kutlaması sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleşti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışanları ve meclis üyeleriyle Ramazan Bayramı öncesi bir araya geldi ve bayramlarını kutladı.

"Aynı coşkuyu yaşayacağımıza inanıyorum”

Başkan Batur, ilk olarak, Fuar Evlendirme Dairesi Nikah Salonu’nda belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının çok sıkı uygulandığı bayramlaşmaya CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşku Tatar, MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen, belediye meclis üyeleri, belediye meclisi parti grup başkanları ve belediye bürokratları katıldı. Salgın tedbirleri kapsamında bayramlaşmaya katılan konukların her birine salon girişinde ateş ölçümü yapıldı, dezenfektan ve maske verildi. Havalandırması sağlanan salonda ise “Sağlığın için mesafeni koru” uyarısı yazan çıkartmaların bulunduğu koltuklara oturularak oturma düzeni mesafe kurallarına göre ayarlandı. Sağlıklı ve mutlu bir Ramazan Bayramı yaşanması temennisinde bulunan Başkan Batur, “Türkiye’nin ve dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği bir dönemde önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı, daha sonra da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, sokaklara çıkamasak da evlerden, balkonlardan taşan bir coşku ile kutladık. Ramazan Bayramı’nda da aynı coşkuyu yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.