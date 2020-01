Başkan Batur, kan bağışı kampanyası başlattı

Elazığ’da yaşanan deprem felaketinin ardından kan bağışının önemi bir kez daha açığa çıkarken, Türk Kızılay’ı İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü ile Konak Belediyesi ortaklaşa kampanya başlattı. Kampanyada ilk olarak Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kan bağışında bulundu.

Deprem haberleri ile kan bağışının önemi bir kez daha gündeme geldi. Bu noktada, Türk Kızılay’ı İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü ile Konak Belediye Başkanlığı ortaklaşa “Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası” başlattı. Konak Belediyesi Hizmet Binasında başlatılan Kampanya ilk olarak Konak Belediye Başkanı Abdül Batur katıldı. Kan bağışında bulunan Batur, son olarak Elazığ’da deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak, acil oluşabilecek kan ihtiyacını karşılamak üzere belediye çalışanlarını ve tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

Batur, "Elazığ’da depremin oluşturduğu hasarı yerinde görmek ve ihtiyaçları yerinde tespit adına bölgeye gittik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ depremi bize bir kez daha gösterdi ki özellikle depremlerle oluşabilecek acil kan ihtiyaçlarını karşılamak için bir felaket yaşanmasını beklemeden her dönem kan bağışında bulunmak gerekir. Konak Belediyesi olarak kurumsal anlamda biz her zaman üzerimize düşeni yerine getirmede kararlıyız, tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Havaların soğuması, okulların kapalı olması nedeniyle mevsimsel olarak kan bağışı sayısında azalma yaşandığına dikkat çeken Türk Kızılay’ı İzmir Kan Bağışı Merkezi yetkilileri, Konak Belediyesinin bu anlamda her zaman olduğu gibi bugün de kurumsal olarak yanlarında olmalarının önemine dikkat çekti. Özellik Başkan Batur’un kampanyaya katılarak kan bağışında bulunmasının da örnek alınacak bir davranış olduğunu belirten yetkililer, kampanyada yüksek bir bağışçı sayısına ulaşacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.