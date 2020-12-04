Başkan Batur’dan yeni hizmet yerlerine inceleme

Depremin ardından yeni hizmet yerlerine taşınan belediye birimlerini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Her ne olursa olsun vatandaşa hizmeti aralıksız sürdürüyor ve en iyisini sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, deprem nedeniyle tahliye edilen binalardan, yeni hizmet yerlerine taşınan belediye birimlerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları denetledi. Başkan Batur, Mali Hizmetler Müdürlüğünün taşındığı Eşrefpaşa’daki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Emlak İstimlak, Etüd Proje, Kentsel Tasarım ve Hukuk işleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün taşındığı Yağhaneler binasını ziyaret etti. Batur, Destek Hizmetleri, Çevre Koruma Kontrol ve Spor İşleri müdürlüklerinin yeni hizmet yeri olan Toros Sosyal Tesislerinde de incelemelerde bulundu.

“Vatandaşın işini kolaylaştırın”

Tüm birimleri tek tek dolaşarak personelle sohbet eden ve moral veren Başkan Batur, ekiplere yeni hizmet birimlerinde kolaylıklar diledi. Personelden vatandaşların işlerini kolaylaştırmalarını ve en iyi hizmeti sunmalarını isteyen Batur, “Hizmette devamlılık esastır. Her ne olursa olsun vatandaşa hizmeti aralıksız sürdürüyor ve en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Deprem nedeniyle hem vatandaşlarımızı hem de çalışanlarımızı riske atmamak için tahliye ettiğimiz binalardan yeri yerlerimize geçiş sürecinde aksamalar ve gecikmeler yaşanmaması için titizlikle çalıştık. Oluşan bazı aksama ve gecikmeleri de online bilgi alma ve ödeme gibi hizmetlerle azalttık” dedi.