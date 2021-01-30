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‘Başkan Ben Olsaydım’ yarışmasında süre uzatıldı

30.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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‘Başkan Ben Olsaydım’ yarışmasında süre uzatıldı

Şanlıurfa için hayata geçirilmesini istediği, uygulanabilir proje önerilerini alarak bu projeleri hayata geçirmek için düzenlenen ‘Başkan Ben Olsaydım’ adlı proje yarışmasında son başvuru tarihi, yoğun katılım ve istek üzerine 12 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün “Herşey hayalle başlar birlikten Urfa doğar" başlığıyla Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile “ Başkan Ben Olsaydım” konulu yarışmada projelerini Bey kapısında bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına rumuz yazarak şahsen veya posta yolu ile başvuran vatandaşlardan kadim kent Şanlıurfa ile ilgili hayallerinin bulunduğu yarışma şartnamesine ve kriterlere uygun 131 proje teslim edildi.Şanlıurfa için hazırladıkları proje dosyalarına rumuzlarını yazarak göndermeye devam eden vatandaşlar arasında dereceye girecek proje yarışmasında birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek.

Şanlıurfa için hayata geçirilmesini istediği, uygulanabilir proje önerilerini alarak bu projeleri hayata geçirmek için düzenlenen ‘Başkan Ben Olsaydım’ adlı proje yarışmasında son başvuru tarihi, yoğun katılım ve istek üzerine 12 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün “Herşey hayalle başlar birlikten Urfa doğar" başlığıyla Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile “ Başkan Ben Olsaydım” konulu yarışmada projelerini Bey kapısında bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına rumuz yazarak şahsen veya posta yolu ile başvuran vatandaşlardan kadim kent Şanlıurfa ile ilgili hayallerinin bulunduğu yarışma şartnamesine ve kriterlere uygun 131 proje teslim edildi.
Şanlıurfa için hazırladıkları proje dosyalarına rumuzlarını yazarak göndermeye devam eden vatandaşlar arasında dereceye girecek proje yarışmasında birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek. Lİlk üç kazananın yanında yarışmacılara 2 bin TL’lik 4 mansiyon ve bin TL’lik 2 jüri özel ödülü de takdim edilecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, jüri üyeleri ve yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan bağı olanlar ve hısımlarının katılamadığı yarışma jürisinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanı Raşit Dedeoğlu, TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Koordinatörü Veysel Öncül, HARÜSEM Müdürü Ahmet Göçen, Mimar Cevher İlhan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ yer alıyor.

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