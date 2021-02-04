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Başkan Berge: “Kapıköy bir ihtimal martta açılabilir”

04.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Başkan Berge: “Kapıköy bir ihtimal martta açılabilir”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge ve Van Turizm Konseyi üyeleri Yunus Yüksel, Necmi Sevimli, Abdullah Tunçdemir ve Zeki Özköseoğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.Ziyaret sonrası açıklama yapan VANESOB Başkanı Berge, “Birçok konuda olduğu gibi turizm konusunda da çabalarını sürdüren valimiz, Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması için çalışmalarını yürütüyor.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge ve Van Turizm Konseyi üyeleri Yunus Yüksel, Necmi Sevimli, Abdullah Tunçdemir ve Zeki Özköseoğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan VANESOB Başkanı Berge, “Birçok konuda olduğu gibi turizm konusunda da çabalarını sürdüren valimiz, Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması için çalışmalarını yürütüyor. Van ekonomisine önemli bir canlılık katacağına inandığımız Kapıköy’ün açılması için emek veren valimizi ziyaret ettik. Van Turizm Konseyi üyeleri ile birlikte, valimizden Kapıköy’ün son durumu ile ilgili bilgi aldık” dedi.
Vali Bilmez’in herkesin hazırlıklı olmasını istediğini belirten Başkan Berge, “Valimiz, Kapıköy’ün açılması durumunda odalarımızdan ve turizmcilerden kendilerini iyi hazırlamaları gerektiğini söyledi. Gelecek olan İranlı misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için tüm sektörlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Valimiz, fiyat politikalarına da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. İranlı misafirlerimize iyi bir hizmet sunulmasını isteyen valimiz, Kapıköy’ün açılması için bilim kurulu kararının beklendiğini açıkladı. Pandeminin seyrine göre bir ihtimal mart ayı içerisinde kapının açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Berge: “Kapıköy bir ihtimal martta açılabilir”

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