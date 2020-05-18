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Başkan Berge’den 19 Mayıs mesajı

VAN HABERLERİ  | 18.05.2020 19:09 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “19 Mayıs’ı bu yıl meydanlarda kutlayamayacağız ama meydan coşkusunu yüreğimizde yaşayacağız.

Başkan Berge’den 19 Mayıs mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “19 Mayıs’ı bu yıl meydanlarda kutlayamayacağız ama meydan coşkusunu yüreğimizde yaşayacağız. Atatürk tarafından bizlere armağan edilen 19 Mayıs, bağımsızlık mücadelemizin önemli sembollerinden sadece biridir. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Atatürk kurtuluşumuzu bayram ilan edip bizlere armağan etmiştir. İlk defa 1926’da Samsun’da gazi günü olarak kutlanan 19 Mayıs, Beşiktaş’ın girişimleriyle Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni’nin teklifi kabul edilmiş ve Atatürk’ün de onayıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Şanlı tarihimizin köklü zaferi olan kurtuluş savaşı ile milletimizin birliği perçinlenmiştir. Bizlere bugünleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız. Bizlere bu vatan toprağını bırakan şehitlerimizi yad ediyoruz. Hiç kimse merak etmesin, vatanımızı ve milletimizi korumaya ve birer bağımsızlık neferi olmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

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Ipekyolu
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