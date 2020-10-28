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Başkan Berge’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 28.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Başkan Berge’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923’te cumhuriyet yönetimini ilan ederek ülkemizin sağlam temellerini atmış oldu. Bizler de birlik ve beraberliğimizin sembolü olan cumhuriyetimizin coşkusunu yaşıyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde işgal altındaki yurdumuzu kurtarmıştır. Atatürk öncülüğündeki milletimiz ulusal kurtuluş savaşında, destansı kahramanlıklara imza atmış ve ülkemiz kurtarılmıştır. Bu uğurda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz.
Atatürk, cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye’yi çağdaş ve uygar devletler seviyesine ulaştırmak çok sayıda yenliklere imza atmıştır. O günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti emin adımlarla 100. yılına doğru ilerlemektedir. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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