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Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetine katılarak gece geç saatlere kadar vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu.Bağlar Belediyesi, yoğun katılımın olduğu gecede stant açarak vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetine katılarak gece geç saatlere kadar vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu.
Bağlar Belediyesi, yoğun katılımın olduğu gecede stant açarak vatandaşlara ikramlarda bulundu. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak gece geç saatlere kadar vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu. Gece boyunca vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Beyoğlu, diğer kurumların açtığı diğer stantları da gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve resim çekti.
Başkan Beyoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Koşusuna katılan Bağlar Belediyesinin milli sporcuları Sena Kızılaslan ve Zeynep Alçakmak ile görüştü. Bağlar Belediyesinin açtığı stant ile gece boyunca vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Başkan Beyoğlu, demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, “4 yıl önceki ihanet kalkışmasında olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen demokrasi ve milli birlik mücadelesine tam destek vererek alanlara akın eden aziz milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

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