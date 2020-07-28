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Başkan Beyoğlu engelli gence verdiği sözü yerine getirdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce mahalle ziyareti sırasında karşılaştığı yürüme engelli Medet Akpirinç’e verdiği tekerlekli sandalye sözünü, gencin yaşadığı Çiçekliyurt Mahallesini ziyaret ederek yerine getirdi.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli gence verdiği tekerlekli sandalye sözünü yerine getirerek genci sevindirdi, gönülleri fethetti.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce mahalle ziyareti sırasında karşılaştığı yürüme engelli Medet Akpirinç’e verdiği tekerlekli sandalye sözünü, gencin yaşadığı Çiçekliyurt Mahallesini ziyaret ederek yerine getirdi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli gence verdiği tekerlekli sandalye sözünü yerine getirerek genci sevindirdi, gönülleri fethetti. Daha önce öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği fidan dikme çalışmaları nedeniyle geldiği Çiçekliyurt Mahallesinde karşılaştığı yürüme engelli Medet Akpirinç’e tekerlekli sandalye sözü veren Beyoğlu, bu sözünü 14 yaşındaki genci ziyaret ederek yerine getirdi.

Bayram arifesinde çocukların yüzünü güldürdü
Karacadağ bölgesine bağlı mahallede vatandaşlar tarafından coşku ile karşılanan Başkan Beyoğlu, mahalle sakinleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini not aldı ve çözüm için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Yakından ilgilendiği Medet Akpirinç’e tekerlekli sandalyesini takdim eden Başkan Beyoğlu’na engelli gencin ailesi teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi 50 çocuğa da giyim desteğinde bulunarak Kurban Bayramı öncesinde yüzlerini güldürdü. Gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Beyoğlu, milletin hizmetkarı olarak ilçenin her karışına ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bizim misyonumuzda yıkmak değil, yapmak var"
Eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte mahalleye çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, “Bizim misyonumuz gönüller inşa etmek ve ayrım yapmadan milletimizin her ferdine dokunmak, ilçemizin her karışına hizmet götürmek. Liderimiz ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın her zaman vurguladığı üzere bizim felsefemizde yıkmak değil, yapmak var. Bugün de Çiçekliyurt Mahallemizde hemşehrilerimizle buluşarak hasret giderdik. Milletimizin yüksek teveccühü bizi mutlu ediyor, şevkimizi artıyor. Kadirşinas halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Çiçekliyurt Mahallesi muhtarı Mehmet Akpirinç ise Başkan Beyoğlu’nun göreve başladığı günden beri halkın hizmetinde olduğunu vurgulayarak yapılan hizmetler nedeniyle kendisine teşekkür etti.
Başkan Beyoğlu, vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde mahalleden ayrıldı.

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