Başkan Beyoğlu engelli gence verdiği sözü yerine getirdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce mahalle ziyareti sırasında karşılaştığı yürüme engelli Medet Akpirinç’e verdiği tekerlekli sandalye sözünü, gencin yaşadığı Çiçekliyurt Mahallesini ziyaret ederek yerine getirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli gence verdiği tekerlekli sandalye sözünü yerine getirerek genci sevindirdi, gönülleri fethetti. Daha önce öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği fidan dikme çalışmaları nedeniyle geldiği Çiçekliyurt Mahallesinde karşılaştığı yürüme engelli Medet Akpirinç’e tekerlekli sandalye sözü veren Beyoğlu, bu sözünü 14 yaşındaki genci ziyaret ederek yerine getirdi.

Bayram arifesinde çocukların yüzünü güldürdü

Karacadağ bölgesine bağlı mahallede vatandaşlar tarafından coşku ile karşılanan Başkan Beyoğlu, mahalle sakinleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini not aldı ve çözüm için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Yakından ilgilendiği Medet Akpirinç’e tekerlekli sandalyesini takdim eden Başkan Beyoğlu’na engelli gencin ailesi teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi 50 çocuğa da giyim desteğinde bulunarak Kurban Bayramı öncesinde yüzlerini güldürdü. Gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Beyoğlu, milletin hizmetkarı olarak ilçenin her karışına ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.