Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gönül seferberliği buluşmaları kapsamında bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek pandemi tedbirlerine uyulmasını istedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, görev süresinin 500’üncü gününü geride bırakırken, 400 bin nüfuslu ilçede 200 binden fazla insanla temas kurarak 100 bine yakın ihtiyaç sahibine sağladığı sosyal, gıda ve nakdi desteklerle dikkat çekti. Başkan Beyoğlu, pandemi tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulunmak üzere gittiği Mevlana Halit Mahallesi ve Kuruçeşme bölgesinde vatandaşların evlerine misafir olarak esnaf ziyaretinde bulundu.

“Herkes kendi tedbirini alırsa mücadele kolay olur”

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu ile vatandaşlar arasında samimi diyaloglar yaşandı. Pandemi tedbirleri ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyen Başkan Beyoğlu, “Bu mücadele sadece devletimizin ve bizlerin çabasıyla bitmez. Herkes kendi tedbirini almalıdır " mesajını verdi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

