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Başkan Beyoğlu’ndan bayramda vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları Ramazan Bayramında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.Ramazan ayının bu yıl yenip korona virüs salgını nedeniyle insanlığın alışık olmadığı farklı bir iklimde geçtiğine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, Ramazan Bayramının da yine bu tedbirler ışığında kutlanacağını dile getirerek, vatandaşlardan sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uygun şekilde bayramlaşmalarını istedi.

Başkan Beyoğlu’ndan bayramda vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları Ramazan Bayramında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Ramazan ayının bu yıl yenip korona virüs salgını nedeniyle insanlığın alışık olmadığı farklı bir iklimde geçtiğine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, Ramazan Bayramının da yine bu tedbirler ışığında kutlanacağını dile getirerek, vatandaşlardan sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uygun şekilde bayramlaşmalarını istedi. Beyoğlu, “Kimsenin arzu etmediği ve beklemediği, tüm dünyayı etkisi altına alan olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Ramazan ayını bu koşullar altında yaşayarak oruç ibadetimizi yerine getirdik. Bayramımızı da bu zorlu şartlar altında kutlayacağız. Fiziki olarak alışık olduğumuz eski bayramlar gibi olmayacak ne yazık ki. Ancak ruh olarak değişen bir şey olmayacak. Manevi bir iklim ve ortak duygu dünyası ile bayramımızı kutlayacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz zamanında önlem alan ve bu süreci doğru yöneterek dünyaya örnek olan sayın cumhurbaşkanımız liderliğindeki devletimizin mücadelesi ve milletimizin desteğiyle başarılı bir şekilde yürütülen yeni tip korona virüs sürecini sekteye uğratmayalım. Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına sonuna kadar dikkat edelim. Bayramımızı tedbirler ışığında kutlayarak bu alanda da dünyaya örnek teşkil eden ülke olalım” dedi.

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