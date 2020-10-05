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Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yoğun programları arasında vatandaşların çay davetlerini geri çevirmeyerek Darıcalılarla çay içip, sohbet etti.Hafta sonu yoğun bir mesai geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların çay davetlerini de geri çevirmedi.

Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşuyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yoğun programları arasında vatandaşların çay davetlerini geri çevirmeyerek Darıcalılarla çay içip, sohbet etti.
Hafta sonu yoğun bir mesai geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların çay davetlerini de geri çevirmedi. İstasyon Caddesi’nde vatandaşların davetini kırmayan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla çay içip sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Bıyık, Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgiler verdi.
Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiğini ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediklerini ve herkesin görüşünü önemsediklerini söyledi. Vatandaşlar da davetlerini geri çevirmeyen ve masalarına konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

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