Başkan Böcek: "Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 turizm sezonuna hazır”

Meclis toplantısı Patara’da

2020 yılının Patara Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Böcek, “Patara yılı ilan edildiğinde biz Patara’daydık. Orada muhtarımızla da görüştük. Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Antalya Turizm Birliği’ni kuruyoruz. Turizm birliğini kurarken ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber, turizmcilerimizin de içerisinde yer alacağı bir yapı olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Birliği olarak ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla biz Patara’da olacağız. Yetişirse Nisan ayı yetişmezse Mayıs ayı meclis toplantımızı Patara’da yapacağız” dedi.

Tuncer: "45 nokta belirledik"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de özellikle ulaşım ile ilgili sezona yetiştirilecek şekilde turist odaklı bir çalışma içerisinde olunduğunu anlattı. Tuncer, “Toplu ulaşım sistemini gösteren, çeşitli ulaşım kanallarını değişik renklerde turistlerin anlayacağı şekilde haritalandıracak ve bunu da hem havalimanlarımızda, hem dijital ortamlarda ve diğer tanıtım materyallerinde gösterecek şekilde bir hazırlık tamamlayacağız” dedi.

Genel Sekreter Tuncer, turistler yönelik düzenlenecek hop on hop off otobüs turları ile ilgili çalışmada da son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, “UKOME kararlarımızı alarak 11 durak, turistik ve doğal güzelliklerimizin olduğu 45 nokta belirledik. Mardan Palace’tan Sarısu’ya kadar ilk etapta başlayacağımız hop on hop off turlarımız olacak. 3 ay içinde de bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.