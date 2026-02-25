Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, kalesini uzun yıllar güvence altına alacak o tarihi transfer operasyonunda mutlu sona ulaştı. Gelecek sezonun planlamasını büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüten Siyah-Beyazlı yönetim, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi ve Manchester United forması giyen milli gururumuz Altay Bayındır'ın işini bitirdi.

DEVRE ARASINDA YARIM KALAN HESAP KAPANDI!

Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki tecrübeli eldiveni aslında kış transfer döneminde kadrosuna katmak istemiş, ancak taraflar arasındaki pazarlıklarda nihai sonuca ulaşılamamıştı.

Transfer penceresinin kapanmasına rağmen Altay sevdasından vazgeçmeyen Beşiktaş yönetimi, Kırmızı Şeytanlar ile görüşmelerini el altından sürdürdü. Ada ekibiyle hafta içi yapılan son kritik zirvede tüm pürüzler giderildi ve taraflar resmi olarak el sıkıştı.

İŞTE ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI: 5 MİLYON EURO!

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, aynı rakamla Türkiye'ye, bu kez Siyah-Beyazlı formayla geri dönüyor.

İngiliz devi, Beşiktaş'ın masaya koyduğu 5 milyon Euro'luk bonservis teklifine "Evet" derken, oyuncu cephesinde de büyük bir indirim sağlandı. Milli kalecinin menajeriyle yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda, senelik 3 milyon Euro'dan başlayan talepler 2 milyon Euro seviyesine çekildi ve Altay ile de kesin anlaşmaya varıldı.