SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Süper Lig'de gelecek sezonun iddialı kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, yılın transfer çalımına imza atmaya hazırlanıyor! Siyah-Beyazlı yönetim, Fenerbahçe'den Manchester United'a giden milli kaleci Altay Bayındır ile her konuda anlaşmaya vardı. Devre arasında direkten dönen bu dev transferin tüm mali detayları ve Kırmızı Şeytanlar ile el sıkışılan bonservis bedeli gün yüzüne çıktı! Yaz transfer dönemi açılır açılmaz imzalar atılıyor...

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi
Emre Şen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, kalesini uzun yıllar güvence altına alacak o tarihi transfer operasyonunda mutlu sona ulaştı. Gelecek sezonun planlamasını büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüten Siyah-Beyazlı yönetim, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi ve Manchester United forması giyen milli gururumuz Altay Bayındır'ın işini bitirdi.

DEVRE ARASINDA YARIM KALAN HESAP KAPANDI!

Manchester United dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi 1

Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki tecrübeli eldiveni aslında kış transfer döneminde kadrosuna katmak istemiş, ancak taraflar arasındaki pazarlıklarda nihai sonuca ulaşılamamıştı.

Transfer penceresinin kapanmasına rağmen Altay sevdasından vazgeçmeyen Beşiktaş yönetimi, Kırmızı Şeytanlar ile görüşmelerini el altından sürdürdü. Ada ekibiyle hafta içi yapılan son kritik zirvede tüm pürüzler giderildi ve taraflar resmi olarak el sıkıştı.

İŞTE ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI: 5 MİLYON EURO!

Manchester United dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi 2

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, aynı rakamla Türkiye'ye, bu kez Siyah-Beyazlı formayla geri dönüyor.

İngiliz devi, Beşiktaş'ın masaya koyduğu 5 milyon Euro'luk bonservis teklifine "Evet" derken, oyuncu cephesinde de büyük bir indirim sağlandı. Milli kalecinin menajeriyle yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda, senelik 3 milyon Euro'dan başlayan talepler 2 milyon Euro seviyesine çekildi ve Altay ile de kesin anlaşmaya varıldı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore'den Beşiktaş'a dev talep!Güney Kore'den Beşiktaş'a dev talep!
Şampiyonlar Ligi'nde asrın sürprizi! Bodo/Glimt, İtalyan devi Inter'i eledi ve tarih yazdı! Galatasaray detayı dikkatlerden kaçmadıŞampiyonlar Ligi'nde asrın sürprizi! Bodo/Glimt, İtalyan devi Inter'i eledi ve tarih yazdı! Galatasaray detayı dikkatlerden kaçmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.