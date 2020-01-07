Başkan Böcek: "Yaralar sarılacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ve Gazipaşa’da selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dedi. Böcek, yaraların tüm kurumlarla işbirliği içinde en kısa sürede sarılacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilk olarak Serik İlçesi’nde aşırı yağış nedeniyle Belek Acısu Deresi’nin taşması sonucu sular altında kalan bölgeyi ziyaret etti. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve belediye bürokratları ile birlikte selden zarar gören tarım alanlarını inceleyen Başkan Muhittin Böcek, DSİ yetkililerinden bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanları ile seferber olduğunu belirterek, yaraları en kısa sürede sarmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Böcek, ardından şiddetli yağış nedeniyle afet yaşanan Gazipaşa İlçesi’ne geçti. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile birlikte selden en fazla zarar gören Kahyalar, Sarıağaç, Pazarcı mahallelerini ziyaret eden Başkan Böcek, daha sonra su baskını yaşanan Gazipaşa Adalet Sarayı’nda incelemelerde bulundu.

"10 yılın en yüksek yağışı"

Gazipaşalılara geçmiş olsun diyen Böcek, “Tüm ekibimizle afete uğrayan bölgelerdeyiz. Buraya gelmeden önce Serik’te incelemelerde bulunduk. 7-8 köprüde hasar var. Gazipaşa’da da iş yerlerinde ve seralarda önemli hasar bulunuyor. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerimiz ve araçlarımızla olumsuzluklara müdahale ettik ve ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm kurumlarla işbirliği içindeyiz. Bundan sonra böyle afetlerin yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret için teşekkür eden Kaymakam Cemil Öztürk, Gazipaşa’nın metrekareye 110 kilogram yağış aldığını ifade ederek, son 10 yılın en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

