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Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

ANTALYA HABERLERİ  | 24.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumu hakkında son 24 saatte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olarak seyrettiği açıklandı.17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumu hakkında son 24 saatte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olarak seyrettiği açıklandı.
17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, " Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir” denildi.

Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

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