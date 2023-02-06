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Başkan Böcek’ten depremzedelere konaklama daveti

06.02.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesine çok sayıda personel ve araç sevk ettiklerini belirterek, "Konaklama ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde Antalya olarak hazırız.

Başkan Böcek’ten depremzedelere konaklama daveti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesine çok sayıda personel ve araç sevk ettiklerini belirterek, "Konaklama ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde Antalya olarak hazırız. Afet Yardım Merkezi Cam Piramitte kuruldu, yardım etmek isteyenler 444 94 20 hattına ulaşabilir" dedi.
Başkan Böcek, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremle ilgili belediye hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. Depremde birçok vatandaşın hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Başkan Böcek, ölü sayısının artmamasını diledi. Acil yardım bekleyen vatandaşlar için belediye olarak seferber olduklarını kaydeden Böcek, "Afet yönetimi olarak toplantımızı yaptık. İlk ekibimiz Kahramanmaraş’a 6 araç, 30 arama kurtarma personeli ile çıkış yaptı. Ardından 4 araç ve 15 arama kurtarma ekibimiz de Hatay’a gitti. 1 aşevi tırı, bin 900 battaniye, ekmek ve su bulunan 4 insani yardım kamyonu, 1 vinç, 2 tır ASAT içme suyu, 2 ekskavatör, 10 operatör teknik ekip, 5 jeneratör, alanında tecrübeli kırıcı kullanan 10 personelimiz ile risk yönetim şube müdürlüğü ekiplerimiz yola çıktı" diye konuştu.

"KONAKLAMA İHTİYACI İÇİN HAZIRIZ"

ASAT’tan kazıcı yükleyici, kamyon, su arazözü gibi 21 araç 60 personel ile ek olarak bölgeye gittiğini, oradan gelecek talebe göre yardımlara devam edeceklerinin belirten, “Konaklama ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde Antalya olarak hazırız. Afet Yardım Merkezi Cam Piramitte kuruldu, yardım etmek isteyenler 444 94 20 hattına ulaşabilir” diye konuştu.

Milletin birlik ve beraberlik içinde bu afeti aşacağını ifade eden, "Afetler siyaset üstüdür. İktidarı ile muhalefeti ile kamu kurumlarımızla hep birlikte afet bölgesinde olacağız. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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