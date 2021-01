Başkan Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirdi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirerek, Göçük ve Karadirlik mahallelerinde doktor muayene odası, okuma odası ve muhtar odasını vatandaşlarla birlikte açtı. Bir kenti yöneten yöneticilere düşen en önemli görevin, halkın vergisiyle verilen paralarla halka eşit hizmet götürmek olduğunu belirten Bozdoğan, “Çıplak geldim, çıplak gideceğim” dedi.

Tarsus Belediyesi, 4 günde 20 açılış yaparak bir rekora imza atıyor. Halkın hizmetine sunulacak olan tesis ve yapılar arasında özellikle köylerde doktor muayene odaları, okuma salonları, muhtar odaları, taziye evlerinin yanı sıra cami, aile sağlığı merkezi ve Halk Market de bulunuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, kırsal mahalleler için başlattığı sağlık, sosyal ve kültürel projelere yönelik hizmet atağını sürdürüyor. Başkan Bozdoğan, açılış programının ikinci gününde Göçük ve Karadirlik köylerinde doktor muayene odası, okuma odası ve muhtar odasını vatandaşlarla birlikte açtı.

“Ortak akılla ortaya konulan her eser mükemmeldir”

Açılışlarda konuşan Bozdoğan, okuma salonlarının gelecek nesil için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ortak akılla ortaya konulan her eserin mükemmel olduğunu söyledi. Bozdoğan, “Doktor muayene odaları; insanlarımızın bedenen ve ruhen sağlığının yerinde olması gerçekten çok önemli. Bir kenti yöneten yöneticilere düşen en önemli görev, halkın vergisiyle verilen parayı halka normal ve eşit bir şekilde hizmet götürerek dağıtmaktır. Sağduyuyla ortak akılla ortaya konulan her eser mükemmeldir” şeklinde konuştu.