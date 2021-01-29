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Başkan Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirdi

29.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirerek, Göçük ve Karadirlik mahallelerinde doktor muayene odası, okuma odası ve muhtar odasını vatandaşlarla birlikte açtı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 4 günde 20 açılışın ikisini daha gerçekleştirerek, Göçük ve Karadirlik mahallelerinde doktor muayene odası, okuma odası ve muhtar odasını vatandaşlarla birlikte açtı. Bir kenti yöneten yöneticilere düşen en önemli görevin, halkın vergisiyle verilen paralarla halka eşit hizmet götürmek olduğunu belirten Bozdoğan, “Çıplak geldim, çıplak gideceğim” dedi.
Tarsus Belediyesi, 4 günde 20 açılış yaparak bir rekora imza atıyor. Halkın hizmetine sunulacak olan tesis ve yapılar arasında özellikle köylerde doktor muayene odaları, okuma salonları, muhtar odaları, taziye evlerinin yanı sıra cami, aile sağlığı merkezi ve Halk Market de bulunuyor.
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, kırsal mahalleler için başlattığı sağlık, sosyal ve kültürel projelere yönelik hizmet atağını sürdürüyor. Başkan Bozdoğan, açılış programının ikinci gününde Göçük ve Karadirlik köylerinde doktor muayene odası, okuma odası ve muhtar odasını vatandaşlarla birlikte açtı.

“Ortak akılla ortaya konulan her eser mükemmeldir”
Açılışlarda konuşan Bozdoğan, okuma salonlarının gelecek nesil için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ortak akılla ortaya konulan her eserin mükemmel olduğunu söyledi. Bozdoğan, “Doktor muayene odaları; insanlarımızın bedenen ve ruhen sağlığının yerinde olması gerçekten çok önemli. Bir kenti yöneten yöneticilere düşen en önemli görev, halkın vergisiyle verilen parayı halka normal ve eşit bir şekilde hizmet götürerek dağıtmaktır. Sağduyuyla ortak akılla ortaya konulan her eser mükemmeldir” şeklinde konuştu.

“Ekonomik olarak Türkiye’deki sayılı belediyelerden biriyiz”
Proje ve açılışlara devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozdoğan, “Bizler bulunduğumuz mevkiye, kuruma nasıl geldiğimizi, nereden geldiğimizi çok iyi biliriz. Asıl şeref, haysiyet nereye gideceğimizi görebilmektir. İnsan olarak her şeyimizi kaybedebiliyoruz. Bedenimizi, sağlığımızı kaybediyoruz ama asıl önemli olan insanın kaybetmemesi gereken iki önemli değer vardır; biri onurdur biri de erdemdir. Hep söylediğim bir söz var; ‘özü doğru olanın sözü de doğru olur’. Tarsus Belediyesi, özellikle ekonomik olarak Türkiye’deki sayılı belediyelerden biridir. Elbette dolu dolu projeler geliyor. 20 önemli projenin arkasına 14 proje daha gelecek” diye konuştu.

“Çıplak geldim, çıplak gideceğim”
Kırsal kesimde insanların yaşamını kolaylaştırmak gayesinde olduklarını belirten Bozdoğan, “Her zaman klasik söylediğim bir şey vardı; çıplak geldim, çıplak gideceğim. Tarsus Belediyesine cebimizi doldurmak için gelmedik, halka hizmet için geldik. Yıllarca sizleri ayrımcılığa götüren o siyasi yaklaşımlarda, şu görevi yaptığımız sürecin sonunda bizi sağ, sol hikayeleriyle iyi kandırmışlar diyeceksiniz. Yıllarca hep ayrı tuttular, ‘o sağcı’, ‘bu solcu’ dediler. Siyasi duygusal kutuplaşmayı öyle bir hale getirdiler ki, köylerimizde sağcıların kahvesi ayrı, solcuların kahvesi ayrı oldu. Biz böyle dostluk içinde, güzellik içinde daha nice nice açılışları hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

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