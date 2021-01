Başkan Bozdoğan’dan mahallelere doktor muayene odası

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahallelerde 4 günde gerçekleştireceği 20 açılışa bugün başladı. Bozdoğan, Kaburgediği Mahallesinde doktor muayene odası, muhtar odası, okuma salonu ile Kurtçukuru Mahallesinde doktor muayene odası ve muhtar odasını hizmete açtı.

4 günde 20 yapı ve tesisin açılışını programına alan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, açılış maratonuna Kaburgediği Mahallesinde başladı. Kaburgediği Mahallesinde doktor muayene odası, muhtar odası ve okuma salonunun açılışını yapan Başkan Bozdoğan, daha sonra Kurtçukuru Mahallesine giderek doktor muayene odası ve muhtar odasını hizmete açtı.

Kırsal mahallelerde doktor odası ve okuma odasını önemsediklerini belirten Başkan Bozdoğan, her köyde doktor odası ve okuma odası açacaklarını ve bu tesislerin içini donatacaklarını söyledi.

Bozdoğan, “Doktor odası ve okuma odası köylerimiz için, kırsal mahallelerimiz için hayati önem taşıyor. Birisi sağlığımızla ilgili, birisi kültürümüzle, eğitimimizle ilgili. Sağlık ve eğitim bir mahallenin yaşam standardını yükselten iki unsur. Bu nedenle her kırsal mahallemizde doktor odası ve okuma odası açacağız. Herkese eşit hizmet, her köye eşit hizmet. Temel anlayışımız bu. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız, kırsal mahallelerimizde insanlarımızın yaşam standardını yükseltecek çalışmalar yapacağız” dedi.