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Başkan Bozkurt muhtarlara verdiği sözü tuttu

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Giderlerini karşılamakta zorlanan muhtarlıklara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’tan destek geldi.

Giderlerini karşılamakta zorlanan muhtarlıklara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’tan destek geldi. Başkan Bozkurt, mahalle muhtarlarının destek talebini Eylül ayı meclis toplantısında gündeme taşıdı. Muhtarlık hizmet binalarının doğal gaz, elektrik, su, internet ve telefon giderlerinin Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanmasını öngören madde oy birliğiyle kabul edilirken, karar Esenyurtlu muhtarları mutlu etti.

Elektrik su, doğal gaz ve internet gibi faturalarını ödemekte zorlandıklarına dikkat çeken Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, destek taleplerini geri çevirmeyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”
Muhtarlık hizmet binalarının giderlerinin karşılanmasına ilişkin maddeyi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un meclise taşıdığını söyleyen Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, “Biz bu sorunlarımızla alakalı başkanımızla görüştüğümüzde sağ olsun kendisi giderlerimizi karşılayacağına söz vermişti. Madde başkanımızın talebi üzerine meclise geldi. Mecliste bulunan parti gruplarının oy birliğiyle geçmesi de bizi mutlu etti. Gerçekten muhtarlar bu süreçte çok ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı, gelirleri yoktu. Elektrik su, doğal gaz, internet faturalarını öderken zorlanıyorlardı. Ben önce belediye başkanımıza aynı zamanda tüm parti gruplarına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi oldu, muhtarlarımız bundan sonra görevlerini sorunsuz bir şekilde icra edecekler” dedi.

Esenyurt Belediyesi esnafı da unutmadı
Eylül ayı meclisinde alınan bir diğer karar ise, pandemi süresi boyunca belediyeye ait kapalı kalan iş yerleri için biriken ecrimisil ve kira ücretlerinin alınmaması oldu. Pandemi nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinden 3 aylık kira ve ecrimisil ücreti alınmamasına karar verildi. Ayrıca bu iş yerlerinin ilan ve çevre temizlik vergisi de alınmayacak.

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