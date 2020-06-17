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Başkan Bozkurt Sakaryalı misafirlerini ağırladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Sakarya Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.

Başkan Bozkurt Sakaryalı misafirlerini ağırladı

Sakarya Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci ile birlikte Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.
Ziyarete, Geyve Belediye Meclis Üyesi Nihat Baltaoğlu ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın da katıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, misafirlerine gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.
İnönü Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı.

Başkan Bozkurt Sakaryalı misafirlerini ağırladı

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