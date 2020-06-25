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  4. Başkan Bozkurt su basan bodrum katlarını inceledi

Başkan Bozkurt su basan bodrum katlarını inceledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel baskınının yaşandığı bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel baskınının yaşandığı bölgede çalışmaları yakından takip ediyor. Su basan iş yerlerinin bodrum katlarını inceleyen Bozkurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Esenyurt Belediyesi, İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sonrası Pınar Mahallesi’nde meydana gelen sel baskınının tahribatını silme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Selden etkilenen sokaklarda süren çalışmaları yakından takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, su basan iş yerlerinin bodrum katlarını inceledi. Başkan Bozkurt, tahliye ve temizlik işlemleri biten binalardaki bakım ve onarım çalışmaları hakkında da bilgi aldı. İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Bozkurt, mahalle sakinlerinin çay ikramını geri çevirmedi. Çocuklarla da fotoğraf çektiren Bozkurt, ilgili birimlere çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.
Esenyurt Belediyesinin Fen İşleri, Temizlik, Sağlık, Zabıta ve Sosyal Yardım ekipleri, ilk andan beri bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. Tahliye ve temizlik işlemleri biten binalarda başlayan bakım onarım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

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