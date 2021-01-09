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Başkan Bozkurt, yıllık istihdam hedefini aştı

09.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Göreve başladığı dönemde koyduğu ‘yılda 10 bin istihdam’ hedefini aşarak, 2020 yılında ESBİM aracılığıyla 11 bin 190 kişinin istihdamını sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hedefimiz çalışmak isteyen herkese iş bulmak” dedi.Göreve geldiği günden beri vatandaşa yakın hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemiye rağmen 10 bin istihdam sözünü aşarak, 2020 yılında ESBİM aracılığıyla 11 bin 190 vatandaşı iş sahibi yaptı.

Göreve başladığı dönemde koyduğu ‘yılda 10 bin istihdam’ hedefini aşarak, 2020 yılında ESBİM aracılığıyla 11 bin 190 kişinin istihdamını sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hedefimiz çalışmak isteyen herkese iş bulmak” dedi.
Göreve geldiği günden beri vatandaşa yakın hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemiye rağmen 10 bin istihdam sözünü aşarak, 2020 yılında ESBİM aracılığıyla 11 bin 190 vatandaşı iş sahibi yaptı. Başkan Bozkurt’un göreve gelmesiyle birlikte ön plana çıkan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) 2020 yılı içerisinde de ilçedeki firmalarla görüşerek iş arayan Esenyurtlularla işverenleri bir araya getirdi. ESBİM tarafından yapılan mülakatlar sonrasında, 11 bin 190 vatandaş uygun kadrolarda istihdam edildi.

“Hedefimiz çalışmak isteyen herkese iş bulmak”
İlçede çalışmak isteyen herkesi istihdam edeceklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Vatandaşlarımızın iş güç sahibi olması doğru yerlerde istihdam edilmesi insani olarak bizim sorumluğumuz. Bu en çok önem verdiğimiz işlerden bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de çalışmak isteyen herkese iş bulacağız. Çok iddialı bir şeydir ama bu iddiamızın arkasındayız. Kendimize dert edindik ve her sene 10 bin kişiye iş bulacağız dedik. Bana o zaman bu iş nasıl olacak diye gülmüşlerdi ama Türkiye’nin GSMH’nin yüzde 6’sını üreten bir sanayi bölgesinde yaşıyoruz. 3 bin fabrika ve üretim merkezi var. Her sene 10 bin kişiyi istihdam etmek çok zor bir şey değil” diye konuştu.

ESBİM işverenler ile iş arayanları bir araya getiriyor
ESBİM, ilçedeki işsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlamak için profesyonel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ESBİM, firmalardan gelen personel taleplerini iş başvurusu yapan kişilerin eğitim, deneyim ve talep edilen iş pozisyonu uygunluğuna göre ayarlayarak adayları mülakatlara hazırlıyor. Pandemi kurallarına göre yapılan mülakatlar sonrası vatandaşlar araçlarla son görüşmelere götürüyor. Mülakatlara katılan vatandaşların sağlık, lojistik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, kozmetik, inşaat, sanayi ve özel güvenlik gibi çeşitli sektörlerde istihdamı sağlanıyor.

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