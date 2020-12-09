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Başkan Bozkurt’tan insan hakları mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Başkan Bozkurt, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 72.

Başkan Bozkurt’tan insan hakları mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 72. yıldönümünün kutlandığını hatırlattığı mesajında şunları ifade etti, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir. İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır. Başkası tarafından verilen bir söze veya teminata bağlı olarak ya da satın alınarak elde edilen haklar değildir. İnsan hakları, insan olmamızın ve onurumuzun doğal bir sonucudur. Bu hak ve özgürlükler; cinsiyete, ırka, renge, dile, dine, mezhebe, felsefi inanca veya siyasal düşünceye dayanmadan, bizatihi insan olmaktan kaynaklanan vazgeçilemez, devredilemez nitelikte hak ve özgürlüklerdir. Ortak değerler çrçevesinde insanlığın temel hak ve yükümlülüklerini evrensel düzeye taşıyan bu beyanname, günümüzde dünyanın her köşesindeki insanların umudu ve güvencesi olmaya devam ediyor. Gelişen bilinçlenme ve aydınlanma sürecinde bütün dünyada insan haklarına daha fazla değer verildiğini düşünüyor, devam eden süreçte bu bilincin daha da gelişerek yerleşeceğine inanıyorum. Bu bildirgenin; bütün toplumlar için en ideal yaşam nizamını belirlemeye vesile olmasını, insanın yaşam hakkından başlayarak, onur ve faziletini yüceltmesini, evrensel ışığıyla dünyadaki herkesin ufkunu aydınlatmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, toplumumuzun tüm bireylerinde insan hakları bilincinin oluşmasını, benimsenmesini ve toplumun huzur içinde yaşamasını temenni eder, tüm halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum."

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