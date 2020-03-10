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Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi

KİLİS HABERLERİ  | 10.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni Sebze halinin inşaatında incelemelerde bulundu.31 Mart seçimlerinden önce Yeni sebze Hali yapacakları taaddüt bulunan Belediye Başkanı Bulut, Geçen hafta başlayan Sebze hali inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni Sebze halinin inşaatında incelemelerde bulundu.
31 Mart seçimlerinden önce Yeni sebze Hali yapacakları taaddüt bulunan Belediye Başkanı Bulut, Geçen hafta başlayan Sebze hali inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bulut, Yeni Sebze halinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, “Mevcut sebze halini çevre yolunun altına taşıyacağız. İlimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Sebze halinin taşınmasıyla birlikte kent içerisindeki trafikte rahatlayacak. Daha modern bir sebze halinde hizmet vereceğiz” dedi.

Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi

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