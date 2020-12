Başkan Büyükakın; ‘’Şehrimize ve Derincemize çok yakışacak’’

Kocaelispor’un eski tesisleri olarak kullanılan alanda Kocaeli Gençlik ve Sporcu Eğitim Tesisleri yapacağını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Birçok tesisi içerisinde barındıracak bu projemiz gerek şehrimize gerekse Derincemize çok yakışacak” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un eski tesisleri olarak kullanılan alanda inceleme gerçekleştirdi. Derince sınırları içerisinde bulunan 50 bin metrekare alanda Kocaeli Gençlik ve Sporcu Eğitim Tesislerinin yapılacağını belirten Başkan Büyükakın, proje çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Birçok tesisi içerisinde barındıracak bu projemiz gerek şehrimize gerekse Derincemize çok yakışacak. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz, sporcularımız ve geleceğin şampiyonları bu tesisten yetişecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’ın da yer aldığı saha incelemesinde, sportif alanların çoğalması ve vatandaşların spor alanlarına ulaşmasını çok önemsediklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin her yerinde sportif tesisler yaparak çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ayağına sporu götürmenin çabası içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz her projede halkımızın bu tesislerden en yüksek bir şekilde faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kocaeli’deki genç nüfusun dinamikliğine çok inandıklarını Tahir Büyükakın, “Çocuklarımızın daha küçük yaştan itibaren sporun bir branşıyla tanışmasını çok kıymetli buluyoruz. Geleceğimizin garantisi neslimizin, hayatlarının her safhasında sporun bir alanıyla ilgilenmesi ve yapması adına da teşvik edici adımlar atıyoruz. Spor Kenti Kocaeli hedefi bizim için bir kılavuzdur. Tüm gayretimiz de bu amaç içindir” diye konuştu.