YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Gaziler Dağı Parkında piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere yönelik taleplerini dinledi.Aileleriyle Gaziler Dağı Parkı’nda ağaçlar altında piknik yapan Gebzelileri ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Gaziler Dağı Parkında piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sohbet ettiği Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere yönelik taleplerini dinledi.
Aileleriyle Gaziler Dağı Parkı’nda ağaçlar altında piknik yapan Gebzelileri ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlara konuk olan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talepleri dinledi. Belediyenin projeleri ve çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Başkan Büyükgöz, çocuklarla da bir süre sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Gebzelilerin aileleriyle birlikte keyifli zamanlar geçirebilecekleri millet bahçesi ve Hünkar Çayırı Panorama Müzesi alanı gibi projelere yönelik hazırlık çalışmalarının da hızla sürdüğünü vatandaşlarla paylaşan Büyükgöz, Gebze’nin geleceğini şekillendirecek bir çok hizmeti yine Gebzelilerin desteğiyle hayata geçireceklerini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Samsun’da otostop rezaleti

Samsun’da otostop rezaleti

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Büyükşehirden asfalt çalışması

Büyükşehirden asfalt çalışması

Pandemi ruhsat talebini de azalttı

Pandemi ruhsat talebini de azalttı

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Alcan Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ersin Eczanesi
Basiskele
Fatih Eczanesi
Derince
İlim Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.