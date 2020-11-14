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Başkan Büyükkılıç KAYMEK Sanat Merkezi’nde

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç KAYMEK Sanat Merkezi’nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte atıl kalmış mobilyaların geri dönüşüme kazandırıldığı KAYMEK Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyeye bağlı birimler ile Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan şirketleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kez de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte KAYMEK Sanat Merkezi’ne giderek galeri bölümünü ziyaret etti. Eskimiş 39 parçadan oluşan 14 takım mobilyanın geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, eski ürünlerin nasıl yenilendiğini galeride çok daha iyi gördüklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK Sanat Merkezimizin galeri bölümündeyiz. Atıl kalmış mobilyalar geri dönüşüme kazandırılmış. Eski ürünleri yenilemişler. Gerçekten çok güzel olmuş. Atılacak olan tüm parçalar değerlendirilmiş. Dekoratif Ahşap Boyama ve Süsleme, Sedef çalışması, Tezhip, Çini ve Resim gibi pek çok sanat kullanılmış. Geri dönüşümü önemser, değerlendirirsek ne kadar güzel işler çıkaracağımızı görüyoruz” dedi.
KAYMEK Sanat Merkezi galeri bölümünde atıl kalmış mobilyalardan oluşan 39 parça 14 takım mobilya yenilenerek, sergileniyor. Ayrıca, bu takımların içerisinde mutfak dolapları, dresuar, konsol, koltuk ve büfe bulunuyor.

Başkan Büyükkılıç KAYMEK Sanat Merkezi’nde

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