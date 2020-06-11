Başkan Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocuklarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19 salgını süresince bir süredir evlerinde bunalan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinliğe her fırsatta çocukların ve gençlerin yanında yer alarak sevinçlerini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katılarak, mutluluğa ortak oldu.

Başkan Büyükkılıç, salgın süresince sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısıtlamaları “Velileri ile birlikte” olmaları koşuluyla kaldırılan 18 yaş altı gençler ve çocuklara yönelik etkinliklerde yer almaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez Alparslan Parkı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Büyükkılıç, hem çocuklarla sohbet etti hem de yeni normal hayata ilişkin tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Adeta bir bayramı yaşıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizleri çok seviyor. Mesafe konusunda gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor çünkü salgın hala devam ediyor. Doktor Başkanınız olarak hatırlatmak istiyorum. Evlatlarım, Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor, sizin sıkılmanızı istemiyor. Velilerinizle beraber açık havada ihtiyacınız kadar dolaşın diye sizlere izin verdi. Sizin de özen göstererek davranmanız gerekiyor. Açık havada insanların yoğun olmadığı alanlarda bulunmak suretiyle bu süreci bir miktar daha dikkat ederek geçirmemiz lazım” diye konuştu.

Kayserililerin kurallara her zaman uyduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Kayseri’mizin insanları daha hassasiyetle davranıyor. Yaklaşık üç aydır yaşadığımız bu süreci mevzuata ya da verilen talimatlara en güzel şekilde uyup, sorun oluşturmadan aşma yönünde irade gösterdi. Bizler de gerek evlerde gerekse diğer yerlerde vatandaşlarımız sıkılmasın diye Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan Spor A.Ş. ve KAYMEK ile adeta sizin gönlünüze ve duygularınıza hitap edecek şehrimizde değişik etkinlikler yaptık. Mahallelerimizde sizler için etkinlik düzenledik ve bu süreci bu şekilde aşmaya çalıştık. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ile sizleri keyiflendiriyor, sizleri bilinçlendiriyoruz. Sizler geleceğimizsiniz, sizler için daha sağlıklı, daha çevreci, daha donanımlı şehir hazırlamak, bugünü koruyup geleceğe taşımak istiyoruz. Hepinizi gözlerinden öpüyorum.”

Mehter takımının da gösteri yaptığı etkinlikte çocuklar için hazırlanan oyunlar oynandı, dondurma ikramında bulunuldu.

