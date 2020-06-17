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Başkan Büyükkılıç’tan ’Dijital Gösterim Merkezi’ne davet

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca Türkiye’de sadece 7 şehirde kurulan Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret ederek, tüm Kayserilileri merkezin içeriklerini izlemeye ve yararlanmaya davet etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a İletişim Başkanlığı Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu eşlik etti.
Dijital Gösterim Merkezi’ni gezen ve bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığımızın Dijital Gösterim Merkezi, Hunat Külliyemizin yanı başında insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda. Her ay değişik gösterilerin olacağı Dijital Gösterim Merkezi’nde her defasında dört ayrı konu işleniyor. Bunlardan biri Türkiye Millet Meclisi konusu. Malum pandemiden dolayı 100. yılımızı kutlayamadık. Yerli otomotiv ve pandemi konusu da işlenen konular arasında. Hemşehrilerimiz, hazırlanan Dijital Gösterim Merkezi’ne yapacakları ziyaret ile kazanım elde edeceklerdir. Cumhurbaşkanlığımızın İletişim Başkanlığı birimine teşekkür ediyorum. Kayserimize yakışan bir çalışma oldu. Türkiye’mizde 7 tane şehirde bu çalışma söz konusu. Demek ki önemine binaen yedi tane şehirden biri olarak Kayseri’miz değerlendirilebilir” dedi.

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