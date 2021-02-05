Başkan Büyüksimitci, AB Büyükelçisine Kayseri’nin sanayisi hakkında bilgi verdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer’e Kayseri sanayisi hakkında bilgiler verdi.

Büyükelçi ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nda ve Oda Borsa Başkanları ile bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Büyükelçi ve ekibine Kayseri ekonomisi, sanayisi ve ihracatı hakkında bilgi verdi.

Kayseri’nin 3 OSB ve 1 üretim ağırlıklı serbest bölgesi bulunduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “üretim merkezlerimizde bulunan yaklaşık bin 400 civarı işletmemizde 80 binin üzerinde istihdam sağlamaktayız. Şehir olarak 11 milyon dolar gayri safi milli hasılaya sahibiz ve iller arası sıralamada 13. sıradayız. İSO ilk 1000’de ise 28 şirketimiz var. Burada da iller arası sıralamada 7. sıradayız” dedi.

Kayseri’nin 2020 yılında 2 milyar 624 milyon dolar ihracat yaptığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Pandemiye rağmen tüm zamanların en iyi ihracat rakamına ulaştık. İhracatta Türkiye’de elektrikli ev aletlerinde ikinci sırada, mobilya ve kablo üretiminde üçüncü sıradayız. İhracatımızın yüzde 42’sini AB ülkelerine yapmaktayız. Bin 684 firmamızla 182 ülkeye ihracat yapan bir iliz” diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ziyaret kapsamında Sümer Kampüsü’nde faaliyet gösteren Kayseri Model Fabrika’yı da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Kayseri Sanayi Odası Üyelerinden Simfer ve Dener Makinayı gezerek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Son olarak Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ni ziyaret eden heyet kentten ayrıldı.

