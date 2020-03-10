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Başkan Büyüksimitci: "Plastik Sektörünün Önü Açık"

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de plastik sektörünün sorunları ve ülke ekonomisine yaptığı katkı, iki odanın müşterek toplantısıyla masaya yatırıldı.Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı Organize Sanayi Bölgesi Beha Ambalaj’da yapıldı.

Kayseri’de plastik sektörünün sorunları ve ülke ekonomisine yaptığı katkı, iki odanın müşterek toplantısıyla masaya yatırıldı.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı Organize Sanayi Bölgesi Beha Ambalaj’da yapıldı. Sektörle ilgili sorunların görüşüldüğü toplantıya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, komite başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri Ticaret Odamızla ortak yaptığımız meslek komitesi toplantılarımız çok verimli geçiyor. Bu birliktelik sektörlerimize de çok büyük katkılar sağlıyor. Zaten sorunlarımız ortak. Bizde komitelerimizden gelen sorunları TOBB ve bakanlıklarımız nezdinde çözme gayreti içerisindeyiz. Birçoğunu da çözdük. Bizler bunun için varız. Yapacak çok işimiz. Yeter ki birlikte hareket edelim” dedi. Plastik sektörünün önünün açık olduğuna değinen Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak plastik sektöründe ihracat anlamında iyi durumdayız. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 civarında bir artışımız var. Ürün bazında cari fazla veren bir sektör. Plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektör ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükselmiş durumda. Bu manada sektörümüzün önü açık. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kalifiye elaman sıkıntısı var. Bildiğiniz gibi TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalan “81 İlde 81 Meslek Lisesi” projemiz var. Kalifiye eleman sorununu da bu proje kapsamında en kısa sürede çözüme kavuşturma gayretinde olacağız” diye konuştu.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise meslek komitelerinin önemine değinerek, “Odamızda 41 meslek komitemiz var. Düzenli olarak toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Sektörlerinin gelişmesi hususunda çalışan, üreten tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Meslek komitelerimiz düzenli toplanırsa sahadan bizimde haberimiz olur. Bu kapsamda komiteler bizim için çok önemli. Elbette sorunlarımız var. Bunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte hareket etmenin birçok avantajı var. Sorunlarımızı daha çabuk çözmemize katkı sağlıyor. Şimdiye kadar birçok sorunu çözdük. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah meslek liselerimizi de cazibe haline getirirsek, birçok sektörümüzün kalifiye elaman sorununu da çözmüş olacağız” dedi.

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