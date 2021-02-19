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Başkan Çakın, çocuklara teşekkür belgesi verdi

19.02.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, çocukların yeteneklerini geliştirdiği Aile Atölyesi’ne ziyarette bulunarak çocuklara teşekkür belgesi verdi.Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün eğlenceli ve eğitici bir proje olarak hayata geçirdiği Aile Atölyesi’ne ziyarette bulundu.

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, çocukların yeteneklerini geliştirdiği Aile Atölyesi’ne ziyarette bulunarak çocuklara teşekkür belgesi verdi.
Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün eğlenceli ve eğitici bir proje olarak hayata geçirdiği Aile Atölyesi’ne ziyarette bulundu. Çocuklar ve ailelerinin de katıldığı atölyede, çocuklar çeşitli alanlarda becerilerini geliştirirken animatörlerle birlikte de eğlenceli ve coşkulu anlar yaşadı. Randevu sistemiyle çalışan ve 4-9 yaşları arasında çocukların katıldığı projede, çocuklar boyama, deneysel çalışma, robotik kodlama ve uygulamalı beceri atölyelerinde yeteneklerini geliştirdi. Ayrıca Belediye Başkanı Mehmet Çakın, katılım göstererek kendilerini geliştirmeyi hedefleyen çocuklara da teşekkür belgesi verdi.

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