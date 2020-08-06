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Başkan Çalık: “Tedbiri elden bırakmamalıyız”

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermeye başlaması sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ilçedeki işletmeleri denetledi.Beylikdüzü Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından yeni normale geçiş sürecinde de tedbiri üst seviyede tutuyor.

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermeye başlaması sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ilçedeki işletmeleri denetledi.
Beylikdüzü Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından yeni normale geçiş sürecinde de tedbiri üst seviyede tutuyor. Ülke genelinde vaka sayısında yeniden artışların olması sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Beylikdüzü’ndeki işletmeleri denetime çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da katıldığı denetim kapsamında işletmelerde kontrolleri sağlayan ekipler, hem vatandaşlara hem de işletmelere kurallara uyulması konusunda uyarılar yaptı. Alınması gereken tedbirlerle ilgili vatandaşlarla sosyal mesafe kuralını gözeterek sohbet eden Başkan Çalık, kurallara riayet edilmesinin toplum sağlığı için ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Maksimum hassasiyet göstermeliyiz”
İlçe genelinde zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlere katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, işletme sahiplerinden kurallara uymalarını ve vatandaşların da bilgilendirilmesine katkı sağlamalarını istedi. Hem işletme hem de vatandaşlara uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Çalık, “Uyarıları bir kez daha hatırlatmak istiyor ve bu iş henüz bitmedi diyoruz. Biraz daha sabır ve gayret. Karşılıklı duyarlı insanların çaba göstermesiyle pandemiyi tamamen arkamızda bırakabileceğiz. Yoksa bunun bedelini toplum çok ağır ödeyecek. Bazı vatandaşlarımız salgının bittiğini düşünüyorlar ama birçok sağlık çalışanımız hala hastanelerde mücadele ediyor. Sağlık çalışanlarımız çok zorlu bir mücadelenin içerisindeler ve çok yoruldular. Bizler önce kendimiz sonrasında kahraman sağlık çalışanlarımız için tedbiri elden bırakmayarak maksimum düzeyde hassasiyet göstermeliyiz. Maske kullanımına, sosyal mesafe kuralına ve kişisel hijyenimize dikkat edersek ve özen gösterirsek salgını tamamen arkamızda bırakabileceğiz” ifadelerini kullandı.

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