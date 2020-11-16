Başkan Çalışkan’dan pazarda Korona virüs denetimi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs tedbirler kapsamında ilçe pazarında alınan tedbirleri denetledi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla ilçe pazarında denetime çıktı. Vatandaşların ve pazar esnafının kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleriyle ile beraber Covid-19 salgını önlemleri kapsamında ilçe pazar esnafını ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde incelediklerini söyleyen Başkan Fatih Çalışkan, “ Denetimlerimizde ayrıca pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

