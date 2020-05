Başkan Çelik bayramda çalışanları unutmadı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramda çalışan belediye birimleri ile kaymakamlık, itfaiye, emniyet ve sağlık kurumlarını ziyaret ederek, çalışanların bayramını tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramda çalışanları ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Başkan Çelik, ilk ziyaretini Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yaptı.

“Zabıta belediyemizin görünen yüzü”

Zabıta personeline çikolata ikramında bulunarak bayramlarını tebrik eden Başkan Çelik, gece gündüz, hafta sonu bayram demeden görev yapan zabıta personeline teşekkür ederek, bayramlarını kutladı. Burada bir açıklama yapan Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi’nin bayramda da mesai mefhumu dinlemeden çalışan mesai arkadaşlarımızın başında Zabıta birimimiz geliyor. Zabıta belediyemizin görünen yüzü. Her konuda vatandaşlarımızın yanında. Özellikle bu pandemi sürecinde yoğun bir mesai sarf ettiler. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda personeller esnek çalışmaya geçti, idari izinli sayıldı iş yükleri hafifledi. Ancak belediyelerde tam tersine oldu. İş yükü artan personellerimizin başında zabıta müdürlüğümüz geliyor. Her gün vatandaşımızın sağlığı için, gelen yeni genelgeleri tatbik etmek, düzeni sağlamak, pazaryerlerinde giriş çıkışı kontrol etmek ve sosyal mesafeyi sağlamak, marketleri denetlemek gibi sayısız görevleri oluştu. Ben zabıta birimimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten de gece gündüz, hafta sonu bayram demeden büyük bir fedakarlıkla, can güvenliklerini sağlıklarını da riske atarak Şehzadeler halkının huzuru ve sağlığı için özveriyle çalıştıkları için zabıta arkadaşlarıma şehrim adına, halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Aileleri ile birlikte daha nice sağlıklı bayramlara ulaşmalarını diliyorum” dedi. Başkan Çelik daha sonra belediyenin temizlik işleri şantiyesini ziyaret ederek, burada görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile bayramlaştı. Onlara çikolata ikramında bulunarak pandemi sürecindeki özverili çalışmaları için teşekkür etti.