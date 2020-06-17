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Başkan Cemil Deveci söz vermişti, ’AtaÇocuk Anaokulu’nda eğitim başlıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 17.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin ilçe sakinlerine sözünü verdiği projelerden biri daha yaşama geçti. Atakum’da yaşayan 3-6 yaş arası çocukların yararlanabileceği AtaÇocuk Anaokulu’nun ilk şubesi Mevlana Mahallesi’nde eğitime başlıyor. 22 Haziran’da kesin kayıt için veli görüşmelerinin başlayacağı anaokulunda ilk ders zili 10 Ağustos’ta çalacak.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin ilçedeki anne ve kadınların üretim yaşamına dahil olabilmesi için Atakumlulara sözünü verdiği anaokullarından ilki hizmete giriyor. Açılış süreci, korona virüs salgını önlemleri nedeniyle birkaç ay ertelenen AtaÇocuk Anaokulu’nun ilk şubesinde sona gelindi. Minik öğrencilerin konforuna yönelik tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanan AtaÇocuk Anaokulu’nda tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanacak. 3-6 yaş arası çocukların yararlanabileceği kreşte öğretmenler ve öğrenciler arasındaki tüm diyaloglar İngilizce dilinde gerçekleşecek. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi hergün AtaÇocuk’ta yiyecek. Çocuklar için uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanacak.

İlk ders zili 10 Ağustos’ta çalacak.
Yaş gruplarına göre dört ayrı gruba ayrılacak olan minik öğrenciler, eğitimlerine her sınıfta bir öğretmen bir de yardımcı öğretmen eşliğinde devam edecek. Eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarında dokunarak, deneyerek öğrenme fırsatı sunacak olan AtaÇocuk, Atakumlu minikleri; bilim, kültür ve sanat alanlarında yaşama hazır hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunacak. Çocuklarının AtaÇocuk Anaokulu’nda eğitim almasını isteyen aileler için kesin kayıt görüşmeleri 22 Haziran’da başlayacak. Veliler, görüşme talebi için 0552 963 02 03 numaralı telefona ulaşabilecek. AtaÇocuk’ta ilk ders zili, Kurban Bayramı’nın ardından 10 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs önlemleri eşliğinde çalacak.

Gelecek dönemde şube sayısı artacak
10 Ağustos’ta AtaÇocuklu olacak öğrenciler, tüm oyuncak, donatı ve açık hava oyun gruplarını ilk kez kullanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede yer alan tüm koronavirüs önlemlerinin alındığı AtaÇocuk, Atakum Belediyesi’nin hijyen timi tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. İlk şubesi Mevlana Mahallesi, 741. Sokak No:11 adresinde açılan AtaÇocuk Anaokulları’nın sayısı gelecek dönemde artacak. Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından birkaç farklı noktada yeni şubelerin açılması planlanıyor. Korona virüs salgını öncesinde ön kayıt alan AtaÇocuk’a talebin yoğun olduğunu belirten yetkililer, kreş kontenjanının sınırlı olduğunu hatırlattı. Yetkililer, kesin kayıt yaptırmak isteyen velilerin 22 Haziran sonrası için telefonla randevu alarak hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uygun şekilde okul ziyareti yapabileceğini söyledi.

Bilim ve aklın yolunda nesiller yetişecek
Belediye başkanlığı görevini devraldığı 8 Nisan 2019 öncesinde Atakumlu kadınların, annelerin üretim yaşamına dahil olabilmeleri için kreş sözü verdiğini hatırlatan Başkan Cemil Deveci, "Atakumlulara vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik. AtaÇocuk’ta; Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültür ve sanatı yaşamın bir parçası olarak gören, birden fazla dil konuşabilen ve dünyaya entegre olmuş nesillerin yetişmesini istiyoruz. 10 Ağustos’ta ilk şubesi açılacak olan AtaÇocuk’ta eğitim yaşamlarına ilk adımı atacak olan çocuklarımıza bir ömür boyu başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde AtaÇocuk’un şube sayısını artırmak, Atakum’un farklı mahallelerinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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